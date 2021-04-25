專家批銀禧炮台選擇性保育　古蹟辦指將研究未評級部分

香港接連爆出保育甩漏事件，早前被評為三級歷史建築、俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心的2號銀禧炮台，其一幅弧形外牆遭錯誤拆卸，引起社會關注炮台保育情況。有學者指同屬銀禧炮台一部分的1號炮位及3號炮位一直未有納入歷史建築範圍，長期被荒廢，批評政府未有完整審視整個建築物群。古物古蹟辦事處回覆指，將會就銀禧炮台未評級的部分進行初步研究，目前並沒有收到任何銀禧炮台所在位置的發展建議。

香港大學建築學院房地產及建設系教授黎偉聰指，銀禧炮台共包括3個炮位、3個探射燈掩體、3個軍火庫、1個發電房及1個營房，但目前僅有2號炮位被納入三級歷史建築範圍內，並由芝加哥大學獲政府批准使用，其他炮位及探射燈掩體不但被荒廢，連前往該處的正式路徑亦缺乏，認爲政府「出奇地」未有完整審視整個建築物群。

他稱，團隊2009年首次到訪炮台建築群，惟當時整個建築群已被叢林覆蓋，難以仔細進行考察，亦未見政府就有關建築群進行任何維修及保養，團隊只能自發進行清理，盡力保留遺迹。由於人迹罕至，1號炮位至今仍保留完整，炮位圍牆仍存在，團隊認爲政府若要進行保養，應推行全面的保育計劃，修葺前往炮台的前軍用通道，修復探射燈、軍火庫等結構及鞏固附近的斜坡。

黎又指，炮台經歷二次世界大戰洗禮，見證日軍於約1941年登陸南丫島，英軍奮勇抵抗敵軍的歷史，屬本港其中一個英軍六英吋炮台，其中一個軍火庫更曾被日軍用作囚禁英軍戰俘，反映當年英軍守衞香港維港西部入口的史迹，認爲整個炮台有資格升格為法定古蹟。惟他坦言，對比評級，炮台目前更需要進行修理及保養，以供公眾參觀及欣賞。

記者曾隨港大團隊考察炮位及探射燈掩體，部分路徑因水土流失而崩塌，沿路遍布帶尖刺的植物。若要前往欣賞遺迹，除經過崎嶇的山路，更有需要攀爬至欄杆外，沿離地數米的欄杆行走才能前往其中一個探射燈掩體，路途非常驚險。此外，炮台的發電機亦因日久失修，積滿垃圾及水氣，已演變成蝙蝠洞，與備受關注的2號炮位走上截然不同的命運。

談及保育，對比另一個英軍六英吋的舂坎角炮台，黎認爲舂坎角炮台並未仔細保存原來的建築特色及面貌，除砲台部分圍牆被拆除外，政府亦在炮位外加建圍牆，未有保留建築原有特色，故他盼政府能夠為銀禧炮台建築群保養同時，忠於其原有面貌。