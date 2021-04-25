回收膠樽擬回贈1毫　環團指按樽退1元成效更高

環境保護署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」進行公眾諮詢，下月21日截止，建議採用「回贈制」，每交回一個膠樽可獲回贈1毫。有環團批評此做法無法有效提升回收率，而政府建議只涵蓋不少於200平方米的零售商參與計劃，亦有放生大部分連鎖便利店之嫌，建議轉用「按樽制」，收取每個退還膠樽1元按金，亦建議實行分級制，規管不同店舖面積的零售商，以提高回收成效。

減塑為全球趨勢，環保團體綠領行動研究了全球14個實施生產者責任制的地區，發現基本上均採用按樽制，金額介乎0.24港元至3.72港元，部分收取較高按金的地方，例如德國、荷蘭、丹麥及芬蘭，回收率更高達9成以上。當中只有澳洲以發放回贈代替按金，運作形同回贈制。惟發放回贈的地區，包括南澳洲及澳洲的北領地回收率分別僅有65.1%及78%，普遍較收取按金地區低。

綠領行動總幹事何漢威指出，按樽與回贈制大有不同。按樽制下，消費者需先繳付按金，令他們反思購買行為及參與回樽，達致源頭減廢；生產商、零售商及消費者均可取回按金，鼓勵不同持份者參與回收。但回贈制對生產商來說是資金淨流出，回贈金額極小下難以提升消費者回樽意慾，隨便棄掉飲品樽，回收責任便落在拾荒者身上，失去共同負擔責任的原意。他建議港府應推行以按樽制取代回贈制，並收取1元按金。

另外，現時計劃建議零售樓面面積不少於200平方米(約2000呎)的店舖，提供回樽服務。何漢威認為做法不夠全面，有放生連鎖便利店之嫌，建議分三級規管參與零售商，包括1000呎或以上零售店舖(大型超市)，必須參與計劃；300至999呎商舖（主要連鎖便利店)，必須參與計劃或繳交一項環保費換取豁免；至於300呎以下店舖(一些小店及報紙檔等)，則可獲豁免。同時建議擴大飲料容器物料規管範圍，紙包飲品盒優先考慮，提升回收效率。