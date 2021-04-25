國藥科技口罩廠逾百員工冇糧出　資方承認財政壓力沉重

一罩難求的日子過去後，本港頻傳口罩廠經營問題。近日一間獲政府「本地口罩生產資助計劃」資助逾90萬元的口罩廠，被揭屢次欠薪，涉事口罩廠是國藥科技醫療用品有限公司，該公司承認欠薪，並指有客戶未付貨款、財務有沉重壓力，預料一星期內會向員工發放薪金及補償。勞工處關注事件，已提醒僱主須按僱傭條例規定，準時向員工支薪。

東網接獲讀者投訴，指國藥科技的口罩生產廠拖欠逾百名員工薪金，至今仍未發放上月的薪金。此前該公司已屢涉欠薪，包括去年9月曾欠薪22日、以及今年2月曾拖延11日才發放1月工資。國藥科技被指缺乏資金採購原材料，將無法向政府提供口罩。

國藥科技回覆時承認沒有準時支付部分員工3月份薪金，但沒回應其他欠薪事件。該公司強調，由於一名主要客戶有超過6個月、累積約2000萬元的貨款未付，為公司財政帶來沉重壓力，股東已多次墊資，盡量保持正常運作，在迫不得已情況下，未能準時支薪。近日已收到客戶通知，相信部分貨款將於短期內繳付，料一星期內可向員工發放3月薪金及補償。

國藥科技續指，較早前已承諾並實際向受影響員工主動支付遲發工資年利率50%利息，同時提供其他福利，如額外有薪年假、現金補償等。而對於部分家庭壓力的員工，管理層已私人墊支其生活開支。

負責「本地口罩生產資助計劃」的商經局回應，上述公司的2條生產線一直穩定向政府供應口罩，政府會繼續透過生產力促進局，密切跟進有關生產線的生產情況。當局續指，該公司的其他業務不在資助計劃範圍內，惟當局的回覆亦提及「所有公司均有責任確保其運作符合所有適用法例」。國藥科技則稱，至今仍準時向客戶供貨。

新冠肺炎疫情爆發初期，政府推出「本地口罩生產資助計劃」解決口罩荒，資助20條口罩生產線，其中2條生產線來自國藥科技醫療用品有限公司，根據當局資料，截至上月底，上述公司2條生產線共獲發逾90萬元資助，並向政府供應3800萬個口罩。