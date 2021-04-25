東北發展掀棄養潮　2000貓狗恐丟街頭　政府袖手

新界東北發展計劃如箭在弦，受影響居民陸續遷出，但居民所飼養的動物卻無法「上樓」，政府現時亦未有相關安置政策，大規模棄養潮隨時一觸即發。有住戶曾向多個部門查詢狗隻安置，卻慘成「人球」，最終只有求助動物機構照顧。有動物機構坦言近期接收不少該類「無主孤狗」，估計將有逾2,000隻動物流離失所，狗場亦不勝負荷。議員批評政府欠缺規劃，促全面檢討。

「我由細住到大，其實都唔捨得搬走。離開要放棄好多嘢，包括自己嘅寵物！」姚先生原本在古洞北一條村落居住，受新界東北發展計劃影響，其居所今年3月被政府收回，為了遷上公屋，他不得不放棄家中兩隻唐狗。「最初係問地政總署點安置啲狗，佢哋就覆唔關佢哋事，叫我問房屋署，但都冇回應。」姚坦言為狗隻尋覓安身之所困難重重，曾考慮放棄獲派的公屋單位，但奈何當局收屋時只按戶賠償，他要和其餘5位兄弟攤分金額，每人只獲賠不足20萬元，無法應付住屋開支下，最後只能透過義工轉介，將兩隻唐狗託付予收容場所照顧。他狠批當局對有關動物安置欠缺規劃，資訊混亂，令他十分失望。

「漁護署都有同我哋講，唔會特登捉，但如果公眾地方有人投訴，就會當流浪狗處理。有啲人嘅狗仔突然間唔見咗，大家都心中有數。」姚直指，村內幾乎每一戶都有飼養動物，粗略估計單是他所居住的村落，已有至少100隻貓狗，惟大部分狗隻都未有申領有效牌照。據漁護署記錄，截至今年3月底，整個古洞北及粉嶺北一帶共有210隻狗隻領有有效牌照，但該署無備存相關流浪動物數據。儘管港府早前表示計劃與兩間動保機構合作，今年內啟用兩間位於元朗錦田、合共可容納300隻狗隻的領養中心。但動保團體「東北反迫遷動物戰隊」早前訪問244個受影響住戶，其中161戶已飼養約500隻貓狗，按此比例推算，有高達2,000隻社區動物將失去家園，為領養中心收容數量的6.7倍。

動物收容機構阿棍屋創辦人Ivy指，雖然會到受影響的地區宣傳，但由於時間太迫切，有些居民早已遷出，其飼養的貓狗亦不知所終。她指，受有關計劃影響的大多是唐狗，難以跟隨主人「上樓」，加上相關資訊不足，擔心已有大批社區動物被遺棄。而該機構已接收的動物中，部分因無法接受突然失去主人，出現不肯進食的情況。有關注動物權益人士表示，有關計劃的動物安置政策杯水車薪，難以容納大量受影響動物，當局應就安置政策作全面檢討。

漁護署發言人表示，部分寵物主人或因發展項目需要搬遷，而不再飼養其寵物，基於動物福利及疾病控制等考慮，該署鼓勵受影響人士盡早作出妥善安排，減少棄養。該署一直與其他部門保持聯繫，並作宣傳及呼籲。發言人又稱，該署去年於受影響地區進行多次家訪，並派發單張及展示橫額，宣傳夥伴動物福利機構的聯絡資料，亦將因應疫情復辦街站。