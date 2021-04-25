我有正能量：基層婦女車衣隊　一針一線回饋社會

七、八十年代，香港紡織業及製衣業發展蓬勃，吸引不少遊客前來度身訂造服裝。但隨着工廠開始北移，對車衣工人需求大減，裁縫業逐漸式微，一眾靠車衣維生的女工無以為繼。眼見一眾車衣女工身懷專業車衣技能卻無發揮空間，有組織特意招募一班擁有紡織、縫紉技能的基層婦女，組成車衣隊，為街坊提供實惠改衣服務及自製手作產品售賣，希望讓一眾婦女發揮所長，並傳承這門手藝。

「我車呢個袋啦，有冇麻布呀？個袋欠內面呀。」在「女布社」的辦公室內，成員之一的芬姨及義工Cat分工合作，製造一個帆布袋。Cat負責預備所需材料，芬姨負責縫製，不消片刻，一個雙面印刷的帆布袋便製作完成。作為其中一位「開國功臣」的芬姨，在創辦初期已經加入，她過去從事製衣業，有逾30年製衣經驗，對能夠重拾自己熟悉的技能及從事相關工作，感到十分滿足。

芬姨平日負責縫製衣服，有時亦會以自身經驗提出建議，「如果有人攞啲嘢嚟改，我哋幾個人會商量點樣設計同點樣改量件產品，大家都會畀意見，有商有量㗎。」她最難忘去年疫情初期，社會出現口罩荒，她們要在短時間內製作大量布口罩，對她而言亦頗具挑戰性，「當時見到啲老人家要排隊買口罩，都覺得好心酸，之後我哋就快快手整啲布口罩畀佢哋。」

與芬姐合作無間的Cat則在去年疫情初期被邀請加入女布社，以往只在讀書時期的家政課接觸過縫紉的她，只會簡單的縫紉技巧，不太敢參與車衣工作，只能參與一些後勤工作，如剪布、協助準備所需工具及布料等，「我計數方面都唔錯架，佢哋車嘢之餘都要剪布，而剪布要用到計數，我就可以幫手。」Cat坦言參與其中除可幫助別人外，更認識了很多新朋友及新知識，可以運用在日常生活。

「其實佢哋（基層婦女）都有自己嘅能力，只要有一個平台同協助支援，佢哋都可以自給自足。」女布社創辦人身兼社工的陳湘雯（Rico）指社會上部分有需要人士，如基層婦女，有時並非完全只需要一些直接的援助，她們亦希望透過自己的能力或技能維持生活及獲得肯定，從而融入社會。Rico希望透過女布社宣揚「資產為本」、「環保」和「社區服務」的理念。現時她們一方面會為街坊提供經濟實惠的改衣服務，回饋社會；另一方面會向一些製衣廠、布料廠等回收布料、針線，自製各款產品宣揚環保理念，更會接收個人化訂單，為顧客製作獨一無二、度身訂造的產品。