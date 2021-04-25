東方日報A1：港求通關減疫監　谷針不成再喪兩命

本港昨日再添兩宗針下亡魂，港人聞「針」色變。食物及衞生局局長陳肇始再拋出谷針誘因，表示正爭取縮短已接種兩劑疫苗的港人到內地的檢疫日數，試圖加強利誘港人打針。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉亦隨即倡議接種者可由14天酒店檢疫改為7天家居隔離，未來更可考慮零檢疫入境。有學者批評政府如此谷針漠視安全風險，對不適合打針的港人更是歧視及不公，認為港府應以清零為目標，讓兩地真正互通，而非強迫港人成為針下犧牲品。消息指，政府明日將公布「回港易」擴大至內地廣東省以外地區的港人及允許由機場入境的細節，或令本港疫情再添變數。

新冠肺炎疫情未平，惟港府計劃以接種疫苗作為與內地互通措施，無視掀起新一波疫情的風險。陳肇始昨在電視節目表示，將公布「回港易」擴大至廣東省以外地區的細節，並指本港接種率一定要更進取，如已接種兩劑新冠疫苗，又過了14天，理論上已有抗體，屬於安全，從而與內地當局商討港人入境內地可否寬減檢疫期。

面對本港接種率持續低迷，梁卓偉引述過去調查稱，調整檢疫安排是接種疫苗的重要誘因，他提出在入境口岸加設血液抗體檢測，當打兩針後過了14日、病毒檢測沒有確診及含有抗體人士，可試行將檢疫期減至7天，他認為，符合上述3項條件的旅客已符合非常高的安全標準，並可由現時的酒店改為家居檢疫，期間配合兩次上門取樣檢測。

梁續指，如推行新安排一段時間後沒有新增確診，可考慮進一步放寬至零檢疫，惟他稱，縮減檢疫安排並非適用所有地區，在流行變種病毒地區的抵港者應維持原有檢疫期。此外，他提醒當局如有意實施上述安排，政府要做很多工夫，例如在機場要安排有經驗的抽血員為旅客抽血、派員上門取樣亦較在酒店檢疫時更難，但他認為問題可克服，冀政府認真考慮。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，從科學上，隔離檢疫是減低傳播的風險，一旦遇上無病徵的患者，現時本港購入的兩款疫苗亦難以減低患者散播病毒的風險。她質疑，社會上並非所有人都適合打疫苗，可能因身體情況、長者等因素而不適合，如果當局以接種疫苗作為制訂政策的要素，在道德問題上違反公平原則。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強指，英國日前亦有提出類似的疫苗通行證，但引起各界不滿而煞停，當中最大爭議在於接種的權利上，他認為當局以接種疫苗作為通行的要素，會導致社會形成兩批人有不同待遇，直言違反人權。他指，當局措施存在漏洞，如美國的接種率高，但有部分州份的疫情未減，顯示疫苗並非萬能。他認為，當局將接種率低的責任推卸至市民身上，導致本港難以「清零」，但事實上「清零」需當局內外政策配合，非依賴疫苗。

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