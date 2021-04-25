北角八旬夫婦雙亡　警列自殺及發現屍體

銀髮夫婦寓所昏迷不治，警檢利刀窗簾繩追查內情。現場為北角堡壘街11號至17號偉文大廈一單位，昨晚(24日)7時許，一名姓容(54歲)男子返回上址時，赫見其父親於家中以窗簾繩上吊，其母則暈倒於父親身旁，口吐白沫，他立即將父親解下並報案求助。

救護人員接報到場，立即將兩人送院搶救，惜俱證實不治。警方事後封鎖現場調查，並在單位內檢走一把刀，懷疑與案有關，正進一步調查事件內情。死者親友事後趕到醫院了解情況。警方在現場未有檢獲遺書，探員在場調查至今日(25日)凌晨3時許收隊，兩名死者的死因有待驗屍後確定，案件列「自殺」及「發現屍體」，交東區警區刑事調查隊跟進。

據指，姓容(83歲)男死者被發現頸部有勒痕，疑用窗簾繩自殺；至於其姓譚(85歲)妻主，生前疑患有柏金遜症，行動不便。據悉，夫婦鶼鰈情深，男死者生前對其患病妻子呵護有加，惟近日男死者曾向家人透露自己有心無力，不堪長期照顧壓力。至於案發前，鄰居並未聽聞異樣。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626