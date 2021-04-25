觀塘兩工廈派對房間犯禁　拘6人檢毒

觀塘警區特遣隊及東九龍總區機動部隊，在昨日(24日)傍晚)約6時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內20多間派對房間，發現兩間分別位於偉業街168號及觀塘道448號的工廈派對房間懷疑違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

行動中，警員拘捕兩名分別為19歲及22歲男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），該名22歲男子及4名女子(18至35歲)，涉嫌藏有約50克懷疑大麻，涉嫌藏毒被捕，他們已被扣留調查。

另外，3名男顧客及4名女顧客(20至21歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。