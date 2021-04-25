疫下26萬人無工開　張建宗指經濟復甦關鍵在於控制疫情

五一勞動節將至，政務司司長張建宗今早(25日)發表網誌向本港387萬「打工仔」致敬，並指香港的繁榮昌盛，全賴各行各業、不同崗位，長久以來的勤奮拚搏，為社會作出莫大貢獻。他指控制疫情是本地經濟能否全面復甦的關鍵，期望本地疫情可持續受控，消費及營商氣氛亦可在今年往後時間全面恢復，但預料部分行業經營環境仍然困難。政府會陸續為接種疫苗的市民提供便利措施，包括更便捷到醫院及院舍探訪，與親友在食肆聚餐，以及旅遊氣泡等。

張又提到，本港經濟因疫情影響而備受打擊，勞工市場顯著受壓，幸隨着本地第4波疫情減退而有所穩定，上周四(22日)公布的今年1月至3月失業率為6.8%，較去年12月至今年2月的7.2%的近17年高位有所回落，但仍有約26萬人失業。

去年本港女性勞動人口的參與率佔49.6%，張形容女性已撐起香港的「半邊天」，婦女僱員權益理應獲得重視。當局去年12月11日已將法定產假由10周延長至14周，而「發還產假薪酬計劃」亦於本月起接受僱主提交申請，僱主可以報銷形式，向政府申領發還全數已支付予僱員的新增法定產假薪酬，上限為每名僱員8萬港元。自前年起，法定侍產假日數已由3天增至5天，意味除女性僱員產後可享有14周法定產假外，男性僱員作為爸爸亦可享有多2天的侍產假，負起家庭責任、照顧太太和新生孩子。張認為透過法定產假的延長及配合發還計劃的實施，估計可惠及每年約有2.7萬名懷孕僱員及其僱主。

法定假日方面，政府已於今年3月17日向立法會提交《2021年僱傭(修訂)條例草案》，將法定假日的日數由目前12天遞增至17天，使其與周日以外的公眾假期日數看齊。張透露，立法會現正審議條例草案，若條例草案獲順利通過，目標在明年5月份的佛誕，實施首個新增的法定假日。他認為勞工界爭取多年的訴求，最終得以成功落實，如願以償。

疫情持續至今，就業及經濟環境困難，今年3月底領取綜援的個案總數為19,810宗，較去年1月底的12,589宗，大幅增加約60%，是自2014年中以來的新高。為進一步支援基層在職家庭，去年7月起全面調高「在職家庭津貼」津貼金額。以育有兩名兒童的住戶為例，可領取最高金額將由每月3,200港元增至4,200港元，增幅達30%，較「低收入在職家庭津貼」最高2,600港元的補貼額增加超過60%。計劃活躍住戶上月已增至逾5.9萬人，較原本的約2.8萬人增加逾倍。今年6月至明年5月，申領「職津」的基本津貼工時要求，會由每月144小時下調至72小時，中額津貼的工時要求亦由每月168小時下降至132小時，以免住戶因就業不足而未能受惠。

退休保障方面，政府除向僱主提供長達25年的資助以分擔僱主遣散費及長服金支出外，亦會強制僱主開設一個歸屬其名下的專項儲蓄戶口，為其僱員遣散費及長服金保持足夠的儲蓄，確保僱員有充分保障。政府將繼續展開取消「對沖」籌備工作，包括草擬相關法例，及制訂配套措施及運作細節。

張又提到，政府日內將推出第4期「青年委員自薦試行計劃」，將委員會數目會由10個增至15個，涵蓋更多不同政策範疇，包括保育、創科和教育等，亦會持續推動及改善各項青年發展計劃，務求更切合他們的需要。他又期待日後有更多青年人為政府出謀獻策。