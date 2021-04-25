周竪峰逃亡加國　自爆曾參與衝擊立會　擔心有被捕風險

因在中大校園「播獨」及辱華被校方警戒的中大學生會前會長周竪峰，今日(25日)自爆早於3月25日已離開香港前往加拿大，至今已一個月。他接受傳媒訪問時表明，曾參與前年7月1日立法會衝擊事件，令他感到有被捕風險。

周竪峰在社交平台貼文，指4年前卸任中大學生會會長後已逐步淡出幕前，專心議員助理和文字的工作，然而在47名泛民主派人士因組織及參與35+民主派初選涉違國安法被捕後，對他猶如敲起了極大的警鐘。

去年民主派區議員籌組公民議政平台，而周出任籌委會秘書長，這平台曾被民政事務局局長徐英偉質疑不合法，該平台原本去年除夕宣布籌委會成立，但當日的記者會宣布解散籌委會，有關平台胎死腹中。

周指稱，有日收到一個自稱中國背景的人透過中間人想約他見面，指明要談香港公民議政平台的事。他形容字裏行間，似乎是在暗示他們已有情報，如他想安全便要篤灰自保，但他稱最後沒去見面。事後他反覆思量，又說：「好懦夫地，我寧願選擇走，都唔想去面臨一個咁樣嘅挑戰。」

他亦於網媒訪問中透露自己是2019年7.1衝擊立法會的參與者之一，事後警方大搜捕期間，曾往日本避風頭，當時曾想過起碼待半年，但最終基於「幸存者內疚」，兩星期後就回港。

在2017年9月，周竪峰與前往中大校園抗議的人士爆罵戰，期間曾辱罵一名操普通話男子為「支那人」，遭新亞書院學生紀律委員會處以警戒的處分。