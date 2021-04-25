禁菲航班截1800外傭　中介料爆人手荒　羅致光：僅546人未抵港

有外傭中介公司憂慮禁菲律賓航班來港，會令大批外傭被迫滯留、無法如期抵港。勞工及福利局局長羅致光今日(25日)撰寫網誌，提到隨着菲律賓疫情惡化，馬尼拉連同鄰近四個省份再度封城，菲傭來港人數由3月每天平均60人，下降至本月1日至19日的平均每天39人。羅續指，以馬尼拉封城後的數字估算，禁飛後受影響的菲傭僅546人，並非業界所指的約1800人。但他亦承認新來港外傭減少，肯定對本港家庭造成困擾，而坊間亦反映供應仍十分緊張，惟控制疫情是主要政策考慮，外傭政策只能因時制宜，並重申當局已提出3項措施，包括延長外傭的工作簽證至6個月、若新外傭未能及時到港，現任外傭可延長3個月合約等，以減輕對僱主造成的困擾。

羅致光在網誌中指，疫情開始前，香港有約40萬名外傭，平均每天有超過500名外傭到港，包括新來港及放假後回港續約的外傭。而在疫情下，當局實施多項彈性安排。措施推行數月後，至去年7月，平均每天只有90名外傭到港，主要都是新來港外傭，放假回港續約的只有12人；其後至去年11月，回升至平均每天137人。但自去年12月，外地來港人士必須到酒店隔離檢疫、檢疫期亦由14日增至21日，外傭到港數字又再回落至今年1月的平均每天103人。

而菲律賓一直是香港外傭來源國第一位，但當地疫情自今年2月底、3月初再度惡化，至本月3日開始，新增個案的7天平均數突破10萬宗後，持續於這高水平。馬尼拉連同鄰近四個省份在3月底再次封城，令菲傭來港人數下降至本月1日至19日的平均每天39人。羅認為，受影響的菲傭，以馬尼拉封城前的數字估算，約有840人；若以馬尼拉封城後的數字估算，便是546人，並非業界人士所指約1800人。

羅續指，疫情及相關措施大大減少新來港外傭的供應，雖然未能判斷本港外傭人數由高峰期40萬人，下跌至約37萬人的原因，但肯定新來港外傭減少，會對香港僱主和家庭造成很大困擾，特別是聘請菲傭協助照顧幼兒及長者的家庭。雖然政府已實施彈性安排，但坊間反映供應仍十分緊張。他提到，當局早前已重申3項措施，減輕對僱主造成的困擾，包括延長外傭的工作簽證至6個月，若新外傭未能及時到港，現任外傭可延長3個月合約，同時可與已預訂房間的隔離酒店商討退款。羅強調，控制疫情是最主要的政策考慮，當下外防輸入要更加謹慎，雖明白香港家庭的需要，但在防疫政策的大前提下，外傭政策只能因時制宜，以盡量減低影響。