塱原自然生態公園佔地37公頃　預計2023年落成

塱原約37公頃土地將發展成自然生態公園，以保護和改善重要的生態環境。

政府會在古洞北／粉嶺北新發展區，興建約37公頃的塱原自然生態公園。發展局長黃偉綸今日(25日)在網誌表示，工程需要配合保育原則，盡量減低對濕地的影響，預計工程在2023年完成，為新市鎮提供一大片綠化空間。

塱原位於上水雙魚河及石上河之間，是香港現時最大的連片淡水濕地，具有高生態價值。土拓署2019年年底展開工程，計劃把塱原核心地區約37公頃土地發展成自然生態公園，以保護和改善重要的生態環境，並補償因開發新發展區而造成的濕地損失，預計公園於2023年落成。

土木工程拓展署工程師周夏露表示，公園會分為3個區域，其中「生態區」會透過種植指定農作物及生境管理，維持塱原的生物多樣性，「農業區」會讓農民以生態友善的模式耕作，「訪客區」將設有木板步行道、觀鳥屋等，讓公眾了解及欣賞濕地生態。工程期間，土拓署需小心翼翼，避免使用大型機械，減低對生態環境的影響。

另外，土拓署也會修復部分旱田及農地，增加約8公頃的濕地。署方早前亦與不同團體和農民合作，在塱原種植10塊稻米田，讓雀鳥遷徙途中在塱原休息，並修復了5塊水滋田，吸引了很多水鳥前來覓食。同時，為了配合未來農地的灌溉需要，署方也會改善灌溉水道、建設淨化濕地，以沉澱、植物過濾及太陽照射殺菌的方式，改善灌溉水質。