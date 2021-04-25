關注兒童權益人士批政府「頭痛醫頭」　質疑兒童事務委員會效用

5歲女童疑遭生父繼母虐待致死案，期間疑有人留意到情況，但未有舉報，香港法律改革委員會倡設「沒有保護罪」，訂明兒童照顧者若察覺兒童有嚴重身體受傷風險，有責任要通報，否則須負刑事責任。兒童權利委員會主席、兒童事務委員會委員雷張慎佳今早(25日)在電視節目中提到，距離5歲女童被虐的案件至今已3年，法改會著力研究、提出建議，但政府遲遲未提具體討論，認為情況不理想，批評政府相關工作做得太慢，必須加快，更透露自己一度質疑委員會的效用，萌生去意。

雷張慎佳指，本港的兒童法例需全面改革，惟政府的處理非常慢，加上近年社會有不少大事，以致兒童事務被掩蓋，優次往往未落在兒童身上，導致政府只能「頭痛醫頭」，情況不理想、亦不應該出現。她又提到，社會人士對兒童事務委員本抱有很大期望，隨後又迎來失望，其餘21位委員縱然相當努力，亦未必能推動本港的兒童權益，曾深思委員會的效用，想過不再做下去。

就5歲女童被虐致死的案件，雷認為並非輕描淡寫的個案，而是維持一段長時間，過程中一定有不同的人曾接觸女童，需要反思為何一直無舉報、以致介入甚晚，釀成悲劇。她提到自己曾遇過一個個案，曾輾轉被轉介13次，該名兒童長期受到傷害，認為若立法設強制舉報機制，要討論向誰舉報、避免再反覆轉介。她重申，一直要求政府就兒童嚴重受傷或死亡的個案，設立獨立檢討機制，當中包括研究施虐者的背景、過程中是否有人錯過介入的契機，從而補漏。

雷續指，政府需訂明強制舉報的界線，並設相應的培訓，並稱很多人不清楚社會福利署現時的指引，期望未來本港的大學或不同機構可提供更多深入的培訓，而相關指引中仍有不足，若要套用到強制舉報機制中，政府需要再下工夫；至於規管的對象，可分階段推展，如有些海外國家先由醫護人員開始，及後延伸至校內的教師及社工。對於外界擔心強制舉報機制有機會被濫用，她認為機制可按個案情況作分流，同時若有足夠的教育、培訓、準備及支援，專業人士「有知識、有智慧」地使用機制，應可避免濫用。惟她強調，最理想的做法並非依靠法例，而是透過教育，令社會內所有人醒覺，建立關愛文化，保護兒童。