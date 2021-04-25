支聯會擬續辦六四集會　「結束一黨專政」口號涉違國安法

因應1989年六四事件而成立的支聯會，過去一直以「結束一黨專政」作為其中一項綱領，亦在每年舉行的六四晚會上高叫有關口號。有指在集會上高叫「結束一黨專政」是鼓吹推翻共產黨執政的言論，如有實質性行為，就可能觸犯《港區國安法》。另外，網上流傳因前年8.18未經批准集結案、被判緩刑而被褫奪葵青區議員資格的梁耀忠，其議員辦事處由昨日(24日)起退出支聯會。東網今(25日)向他查詢未獲回覆。

根據國安法第22條列明任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，包括推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本製度；第23條亦訂明，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第22條規定的犯罪，即屬觸犯「顛覆國家政權罪」。

執業大律師龔靜儀指「結束一黨專政」的口號有顛覆中央之嫌，口號直接意思是煽動公眾人士去推翻中國的共產政權。但如自國安法去年生效起，支聯會不再用相類的口號便會沒有問題。她又指若支聯會未有及時修改綱領，删去「結束一黨專政」，舉行的活動亦有機會違反國安法。

另外，網上流傳梁耀忠昨透過電話短訊通知支聯會常委會，指「梁耀忠議員辦事處」因需要關閉並停止運作，故由昨日起退出支聯會。東網今向梁查詢，但未獲回覆。