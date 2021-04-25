華大基因採樣差致走漏變種個案　衞署死攬　寧加化驗商拒撤換

華大基因屢次出錯，仍可負責檢疫酒店的採樣工作。

感染新冠肺炎N501Y變種病毒的菲傭，本月中在酒店完成21日檢疫隔離後，時隔一星期始確診，有專家質疑或與採樣員在酒店採樣質素有關所致。衞生署表示，明日（26日）起會加入另一承辦商Prenetics提供檢疫酒店服務，換言之，屢被揭出錯的港府化驗承辦商華大基因（BGI）將繼續負責有關採樣工作。

衞生署表示，現時的外判檢測服務承辦商為華大基因，由本月26日開始，Prenetics會加入與華大基因一起為指定檢疫酒店接受強制檢疫人士提供檢測服務。為確保採樣質素，政府已在外判合約內加入指定條文 ，要求承辦商的服務必須符合當局要求的質素。

該名菲傭上月27日乘搭5J272航班由菲律賓到港，其後入住西營盤華美達酒店接受21日檢疫，直至本月17日才搬到僱主位於堅尼地道8號的寓所。對於酒店檢疫期未被發現確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，或與患者第12、19天採樣時，採樣員「撩得唔好」所致。

政府承辦商之一的華大基因回應傳媒查詢時，承認在1月12日至本月15日為檢疫酒店住客作第12日及19日的測試，公司指採樣人員均為專業護士。