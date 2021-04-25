發展局資助青年從事樹藝及園藝業　料每年400人受惠

大樹、草叢都為我們身處的「石屎森林」帶來朝氣，但要令這些植物能夠茁壯成長，背後一班樹藝及園藝業工作者勞苦功高。發展局推行學習資助計劃和見習生計劃，前者透過資助課程部分學費，最高可達學費全額；後者由僱主向見習生提供最多約月薪3成的培訓津貼，又可額外獲發獎金，望鼓勵青年就業，支援本港樹木管理及護養工作，預計每年合共惠及400人。

「我一直對植物和樹木很有興趣，兒時父母經常帶我去爬山、踏單車，耳濡目染，養成觀察習慣，希望將興趣和事業結合。」周曉淘自小喜愛大自然，立志當樹藝師，她在香港中學文憑考試取得20以上的總積點，並在香港高等教育科技學院修讀園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程，現時為學習資助計劃的受惠者之一。

根據計劃，學士課程可獲每學年學費全額或5萬港元資助；本港職業訓練學院、大專院校和培訓機構開辦屬資歷架構第2至第5級和獲認可的樹藝、樹木管理和樹藝工作課程，前者可獲資助學費一半或5萬港元，後者則獲學費7成或6,000港元。

見習生計劃方面，有關畢業生須於本港職業訓練學院、大專院校或培訓機構修畢屬資歷架構第3至第5級的樹藝、樹木管理和樹藝工作課程。計劃透過僱主向見習生提供培訓津貼，金額相等於每月薪酬水平約3成。見習生若取得獲認可樹藝師或攀樹員專業資格，可分別獲發獎金3萬港元和2萬港元。

發展局指業界對樹藝師和樹藝技工需求殷切，鑑於年輕人在行內缺乏穩定工作和培訓機會，兩項計劃應運而生，預計兩計劃每年分別惠及約300名學生和約100名相關課程畢業生。