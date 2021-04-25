馬灣舊村文物疏於保育　古蹟辦任由遺迹變廢墟

近百年歷史的馬灣舊村有不少具保育價值的歷史文物，但政府一直疏於保育，往往在傳媒或關注團體揭發後才有所作為。其中新鴻基地產負責的馬灣公園第二期發展範圍內，有村民去年發現一塊刻有「九龍關」的石碑並通報古物古蹟辦事處，但處方一直不作為，直至本月初有團體發聲，引起市民關注，方急急將其納入清單加以保護。同屬發展範圍的馬灣古代稅關遺址更因屬私人土地，沒有相關保育工程，至今殘破不堪。

政府1997年6月與新鴻基地產有限公司簽訂「馬灣島發展計劃」，第一期於2008年開始營運，第二期則直至今年3月底才批地。古蹟辦稱，一直就工程項目倡議人於馬灣舊村項目進行的考古研究及影響評估，提供意見及進行監察，作為卻相當有限。

去年11月，有村民發現多一塊「九龍關」石碑並通報古蹟辦，但當局一直不作為，任由石碑棄置於草叢中。直至今年4月，有團體公布事件，古蹟辦才派人到場，用膠帶圍封石碑，並納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」清單。此外，同屬發展範圍內的馬灣古代稅關遺址，亦疏於保育，成為一片頹垣敗瓦。根據香港文物地理資訊系統的資料，2004年時，稅關建築物仍有完整的山牆，但至今已日漸殘破。

發展局稱，古蹟辦去年接獲市民通報發現石碑後，隨即進行實地考察檢視其保存情況，又聯絡地政處，要求在與發展商的批地文件中加入保育該石碑的條文。有關石碑也會納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」清單。

至於馬灣古代稅關遺址屬私人土地，古蹟辦難以斷定山牆是否稅關殘餘部分及其文物價值，故無作出任何評定，但考慮地下可能仍保留稅關地基，故將其列為「具考古研究價值的地點」。該幅山牆日久失修，古蹟辦於2012年視察上址時得悉該山牆的上部已被拆除。

發展局續稱，批地文件訂明如有發現其他按《古物及古蹟條例》定義的古物或假定古物，均需加以保護，發展商必需馬上通報，並按相關條例處理。古蹟辦會密切監察項目進展，並適時就文物保育提供專業意見。