港星「旅遊氣泡」或5月26日重啟　料明日公布　業界不樂觀

香港與新加坡的「旅遊氣泡」或終敲定時間表，有外媒今(25日)引述消息人士指，旅遊氣泡料將於下月26日重啟，若新冠肺炎疫情持續穩定，往來的航班將由6月26日起增加，詳情最快會在明日(26日)正式公布，惟有旅遊業界憂慮近日出現不少變種病毒輸入個案，港府未積極防疫，計劃會再度泡湯。

原定去年11月開展的香港與新加坡「旅遊氣泡」，連番受新冠肺炎疫情影響未能成事。外媒今報道指，有消息人士表示香港與新加坡雙方政府將會在明天就「旅遊氣泡」公布詳情，計劃預計最快會在5月26日重啟，消息又指假如兩地疫情持續穩定，往來的航班將會由6月26日起增加。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，若能啟動計劃對業界而言是好事，但擔心本港近日出現不少變種病毒輸入個案，或出現去年11月因本港爆發第4波疫情而「撻Q」，坦言本港一直未能「清零」都會有一定風險，叫政府要多宣傳叫市民接種新冠疫苗。他又預計來往新加坡的旅客該是以商務、探親為主，對旅行社而言幫助不大，期望可以盡快與澳門、內地通關，又與日本、泰國等旅行熱門地點建立旅遊氣泡。

議員姚思榮則指，若港府要求市民接種疫苗為出遊條件，預料可在原訂3次的檢疫次數上有所縮減，但應未會放寬熔斷機制，維持過去1周內，平均每日源頭不明個案超過5宗便會暫停計劃兩周，以免有輸入個案的風險。

商務及經濟發展局回覆指，兩地政府一直就重啟「航空旅遊氣泡」積極討論，有關討論已達至成熟階段，政府會盡快公布詳情。

香港及新加坡原定在上周公布「旅遊氣泡」計劃細節，惟新加坡方面在最後一刻突提出取消公布。