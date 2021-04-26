東涌白牌車　一小時走６轉　賺到盡

除代辦禁區證外，上址更有人藉禁區證經營違法取酬的白牌車生意。東網記者早前長假期早上，於港鐵東涌站外觀察，發現東涌巴士總站一早已大排長龍，最嚴重甚至要等逾一小時。有市民不願等候，轉而利用應用程式光顧白牌車，助長白牌車生意。

記者於東涌站外發現至少有6輛七人車疑似經營白牌車生意，期間生意暢旺，一小時內可走近6轉。七人車停泊在站外錶位輪流接載客人，包括年輕人及外籍人士等，前往需領取禁區證才可進入的貝澳及長沙等地方。有乘坐白牌車往貝澳的乘客表示一行6人乘坐，收費為350港元，較的士便宜約50港元。

香港汽車會會長李耀培表示明白近期經濟不景，不少人鋌而走險經營白牌車生意，但重申經營白牌車屬違法行為，一旦發生意外，有關車輛購買的保險未必能作出賠償，呼籲市民勿貪方便，駕駛者亦勿為「掙少少錢」而犯法。

警方回覆指去年1月至今年4月6日，新界南總區交通部就打擊駕駛未領有出租汽車許可證的私家車及輕型貨車非法載客取酬的違法行為，共採取4次執法行動，並拘捕11名司機；而今年首3個月就未附有有效「大嶼山封閉道路通行許可證」進入大嶼山禁區的車輛，共發出947張定額罰款通知書。