無罰則兼無地方處置　令棄置電單車圍城

棄置電單車圍城，因追查困難、無罰則，以及司機棄置電單車時，有關配套不足。由於現時本港缺乏政府棄置車輛收集中心，加上二手電單車零件市場不活躍，令私營的車輛回收公司亦不願意回收電單車。另一方面，棄置電單車早已被拆至甩皮甩骨，執法人員難以追查車主身份，即使靠車架號碼鎖定車主，但相關法例根本無罰則，正就如九龍城區議員馬希鵬所言：「就咁棄置咗架電單車，其實無後果！」

車主以合法的途徑棄置電單車困難重重，政府多年前雖曾設立棄置車輛收集中心，但相關中心現時已無開放，故只可依靠回收廢棄車輛的「劏車場」處理，惟不少劏車場都不願意回收電單車，甚至不會為車主提供任何回收費。

東網記者曾向多家公司查詢，有公司要求車主自費把電單車拖到劏車場，有職員甚至明言：「二手電單車零件係香港無市場，幫你劏咗我哋都係得幾十蚊廢鐵錢，人工都蝕埋」，不願處理。

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運輸及房屋局局長陳帆去年底曾指，由於棄置車輛大多沒有展示行車證和車輛登記號碼，搜證方面非常困難，因此地政總署自2007年起便沒有個案進入檢控程序。

馬希鵬認為，近年有不少人駕駛電單車，反映市場需求增加，但本港劏車的程序複雜，回收的價錢不高，加上新電單車的價錢相對較低，令電單車的更換率高，在種種因素下，電單車遂被棄滿街。