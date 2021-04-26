棄置電單車堆滿街　區議員責政府部門抬走幾架當交差

本港街頭巷尾均看見棄置電單車的蹤影，部分更泊在俗稱「骨位」的路邊電單泊位，「生人霸死地」，除影響市容及環境衞生，亦令真正用家無位泊車，有鐵騎士因而慘食「牛肉乾」。雖有關問題顯而易見，但以往一直權責不清，各部門互相推卸責任致久未改善。至今年終迎來突破，跨部門正試驗聯合行動模式，並由民政事務總署牽頭處理。惟有區議員批評行動成效不理想，「浪費資源，做啲唔做啲」，形容「夾咗幾架(棄置電單車)交吓差就算」，又指有關問題源於追查難、無罰則，致缺德車主有恃無恐棄車。

棄置電單車遍布全港，這些電單車大多鋪滿灰塵，車身及車牌被拆爛，更有的橫躺在行人路上阻礙出入。其中於太和邨新和樓對開廣福道迴旋處，有3輛「甩皮甩骨」的電單車停泊路中，車尾被貼上「已轉介地政跟進中」字句的紙張，旁邊骨位亦有疑似棄車。

當區區議員陳蔚嘉對此大感無奈，指該些電單車明顯是「死車」，衍生衞生問題。她表示：「啲車污糟又無人理，連軚都冇晒氣，可能有老鼠躲藏附近，亦會有蚊蟲滋生」。她亦收到街坊反映，認為這些棄車影響市容，希望當局可以作出改善。

大埔區議會副主席劉勇威則稱，其選區情況較好，現時只有翠林閣後巷有棄車。他又指出，相關部門就清理棄車已制定聯合行動操作模式，其中運輸署向棄置車輛張貼通知，路政署會將棄車送往地政總署管理的儲存中心，而各區民政事務處會協助統籌行動，地政總署則繼續處置公共道路以外、未批租及未撥用政府土地的棄車。

就上述聯合行動，牽頭的民政事務總署表示，已於今年1月於油尖旺區試驗，已擴展聯合行動至中西區、九龍城區、西貢區及屯門區，之後會再擴展至其他地區。因應安排，九龍城民政事務處已於3月中旬統籌該區首次聯合行動，清理8輛棄置電單車，其中4輛位於土瓜灣九龍城道近馬坑涌道，正籌備多輪聯合行動。

至於成效如何？九龍城區議員馬希鵬坦言，對這次行動感到失望，因泊在後巷或有車罩罩着的棄置電單車無清走，僅「夾咗幾架交下差就算」。他指出，自己舉報了約40輛電單車位置，最後只有8輛被清走，直斥有關行動「浪費資源，做啲唔做啲」。

他指出，在土瓜灣一帶，棄置電單車集中在後巷，如馬坑道炮仗街交界、下鄉道及馬頭角道等，有後巷的棄車車龍甚至長達20、30米。他於去年曾就有關情況向食環署、運輸署及地政總署等反映，但有關部門把問題互推，致問題不了了之，直至今年3月跨部門在該區進行清理。