南區區議會疑「跪低」　綑綁撥款予滅罪會　

在新一屆18個區議會當中，17個由民主派主導，不斷以各種藉口拒絕向某些地區團體及活動申請撥款，去年更有8個區議會拒絕撥款予由民政事務總署在18區設立的地區撲滅罪行委員會(滅罪會)。一年過去，本報發現原本於去年拒絕撥款的南區區議會疑似「跪低」，早前以綑綁形式撥款予滅罪會，合共涉款60萬港元。有區議員認為相關撥款不可或缺，舉辦滅罪會活動能夠減少非法賽車等違法行為，絕不能任何事都政治先行，輕視撲滅罪行的教育工作。

民政署在全港18區設有地區滅罪會，亦設有地區防火委員會及分區委員會。以往區議會一般都會撥款予相關委員會，然而在去年包括南區、灣仔、葵青、荃灣、屯門、大埔、黃大仙和中西區等8個區議會，均拒絕向該等委員會撥出專款舉辦活動，事件惹起外界關注。

實際上，警方早前公布的治安情況，2020年總體罪案為63,232宗，較2019年上升6.8%，而罪案增加主要來自詐騙案，去年共有15,553宗，較前年大增89%，當中升幅最驚人的為網購騙案。

本報綜合各區議會的資料顯示，發現去年度取消預留撥款予滅罪會的南區區議會，在本財政年度度重新撥款予滅罪會，惟未有特別撥出一筆專門的款項，而是與民政處轄下的公民教育、防火和分區共4個地區委員會一起綑綁獲得60萬港元撥款。

南區區議會財務及審核委員會早前開會討論新財政年度分配計劃，有區議員反映其所屬地區的非法賽車問題極度嚴重，「我唔敢cut(取消撥款)」，又指好期待可以透過滅罪會舉行活動，如拍攝非法賽車比賽，以令有關滋擾居民的行為有所改善。另一區議員則指滅罪是潛移默化的工作，有需要作長期的宣傳教育，狠批有議員提出大幅削減相關撥款的建議。

表明不支持撥款予滅罪會的區議員俞竣晞回覆查詢時，指區議會秘書處原建議合共撥款78.8萬港元予上述4個委員會，他們已作一定程度上的削減，又指現在只是預留撥款，相信當滅罪會向區議會申請活動撥款時仍可把關。被問及會否擔心預留撥款會被質疑向政治大環境「跪低」時，他稱「唔驚」，又指自己是「認為值得做就贊成，唔啱就反對」的人。

其餘6個區議會仍維持去年度取消預留相關委員會的撥款，而灣仔區議會則未有決定。其中荃灣區議員葛兆源炮轟區議會在民主派主導下，很多事情都政治先行，但不能輕視撲滅罪行的教育工作。他批評荃灣區議會通過新一個財政年度的安排亦相當兒戲，連開設一個工作小組討論或在列上大會議程的安排都沒有，只是在大會議程的其他事項中草率談論通過，狠批過分。據文件顯示，相關涉款逾3731.2萬港元。

民政署回覆查詢，指政府每年為區議會提供撥款，用以推行項目和活動，以滿足地區的需要。然而本屆部分區議會的一些決定違反審核撥款申請時要公平客觀的原則，政府已多次呼籲各區議會在撥款過程之中須嚴格遵守《運用區議會撥款守則》和《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，在公平客觀和合理考慮的情況下處理撥款項目。對於涉及不符相關守則和指引的情況，民政署和民政事務處會嚴肅跟進，以確保公帑有效和適當地運用。