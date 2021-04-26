泛民主導區會行徑屢惹批評　去年所批撥款較前年大跌60%

18區區議會在2020至21年度批出的撥款較上一個年度大幅減少。

在過去一年，由泛民主派主導的區議會行事作風不斷惹來抨擊，屢次被建制派人士炮轟泛民阻撓部分傳統地區活動撥款，政府更多次公開斥區議會已失效。根據民政事務局早前回覆立法會的文件顯示，在2020至21年度，18區區議會只批出1.59億港元撥款，較2019至2020年的4.1億港元大減逾61%。

政府年初公布最一份財政預算案，多位議員就新一年度預算開支提出書面問題時，均關注區議會撥款情況，包括有關18區區議會於過去3年通過撥款的金額，並詢問政府如何應對反對派區議員拒絕撥款予部分恒常民生活動，以確保區議會有效運作。

民政事務局回覆表示，在2020至21年的財政年度，18區區議會合共批出1.59億港元撥款，較2019至2020年度出4.1億港元撥款減少逾61%；至於在2018至2019年度則共批出4.5億港元撥款。

局方又指由於涉及的社區參與項目眾多，局方目前未能提供18區區議會於本財政年度拒絕通過撥款的社區活動或項目，以及相關金額的詳細資料。