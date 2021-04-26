天眼防爆竊　西九警方助300幢樓宇安裝閉路電視系統

面對爆竊案回升，警方採取以「情報主導」的策略打擊有關罪行，而西九龍總區自2015年中起，更先後協助深水埗、油尖旺及九龍城區近300幢樓宇安裝閉路電視系統。另外，警方亦會定時及主動與各持份者講述相關罪案的趨勢及犯案手法等，並於高風險的地區加強警力巡邏，以打擊有關罪行。

協助區內樓宇安裝閉路電視的計劃，由各區撲滅罪行委員會及警民關係組合作執行，其中深水埗區的「衞眼守望」計劃，於2015年7月已展開，為區內舊式住宅樓宇以及沒有業主立案法團、居民組織、或管理公司的「三無大廈」安裝閉路電視系統，至今已有141幢大廈參與。

油尖旺區亦有同類的「安居油尖旺」計劃，除協助樓宇安裝閉路電視系統外，亦可為參與計劃的個別業戶，提供及安裝獨立的攝影鏡頭連記憶咭，由2016年起已有127幢大廈成功提升保安系統。

西九龍總區防止罪案辦公室黃美愉強調，除致力提升樓宇的保安外，警方亦會定時及主動與住宅及商廈的業主立案法團及管理公司，店舖及食肆的負責人溝通及聯繫，講述相關罪案的趨勢及犯案手法等；另一方面亦會於高風險的地區加強警力巡邏，並加強情報搜集，與區內的持份者保持溝通及情報交流，以打擊有關罪行。