爆竊匪多慣犯　西九警方2月拘7人涉及5店　成個夾萬抬走

去年被西九龍警方拘捕的爆竊案疑匪中，約40％為重犯者，當中亦不乏集團式犯案的賊人，西九龍總區重案組今年2月便搗破了一個由7人組成的本地爆竊集團，連環爆竊4間售賣肉類和蔬果的連鎖店及一間海味店，部分店舖的夾萬更被「成個抬走」。警方指，於提供適當建議後，情況已大大改善，呼籲商戶平日應該小心注意保安，安裝夾萬時盡量鑲嵌在牆上或地上，以免被匪徒將整個夾萬搬走，亦避免放過多「隔夜錢」在店內。

西九龍刑事部情報組偵緝高級督察黃嘉慧表示，去年因爆竊被捕的人士中，約40%為重犯者，他們曾因干犯爆竊案而留有案底。該總區今年2月搗破了一個由7人組成的本地爆竊犯罪集團，涉嫌在數個月間爆竊4間售賣肉類和蔬果的連鎖店，及一間海味店，失物總價值達13.4萬元。黃嘉慧稱，該團夥是明顯有組織地犯案，會事先到店舖進行視察，終選擇保安程度較低的連鎖店下手，西九龍刑事總部署理高級警司鍾雅倫更形容，該7人是「慣犯，專業的爆竊匪徒」。

西九龍總區防止罪案辦公室主任黃美愉分析指，由於該連鎖店的門閘是透明的，「可以望得穿裏面的環境」，而涉事的商戶雖有在店內放置1呎乘1呎的夾萬，但卻沒有安裝好，便直接被犯人「抬咗去」。事發後，警方向該商戶提供保安改善建議。黃指，不少案件的受害者中，「屋企有安(裝)警報系統，但係無開，經常都有」，或是「買個好靚嘅夾萬都好啦，係唔會安係牆，亦唔會落地嘅，咁就大大減少咗佢(夾萬)嘅功能啦」。