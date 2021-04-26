西九警方去年拘31名非華裔爆竊匪　3分2為假難民

假難民禍港，不但每年枉花12億港元公帑，更危害本港治安。警方西九龍總區去年拘捕31名干犯爆竊案的非華裔人士中，逾3分2為假難民，另外，該區發生的爆竊案有回升趨勢，今年首3個月錄得的爆竊案雖較去年同期大跌逾6成，但其中近一半案件於今年3月發生，較2月份上升6成，相信與本港經濟下行，及多了市民出外「宅度假」(Staycation)有關；為加強打擊有關罪行，該總區主動與不同持份者聯絡提供保安意見，並協助樓宇安裝閉路電視系統，及在高風險地區加強警力，防範案件發生。

西九龍刑事部署理高級警司鍾雅倫接受東網訪問時表示，該總區今年首3個月共錄得118宗爆竊案件，較去年同期的233宗下跌近5成，原因主要是修例風波於於去年下半年開始緩和，警方可以騰出更多警力打擊罪案有關；不過，若以每月的數字作出分析，今年首季發生約一半案件，即54宗均在3月份發生，較2月的33宗上升逾6成，反映有回升趨勢，相信或與經濟不景，及多了市民出外宅度假有關，尤其是復活節長假期前。

西九龍總區刑事情報組偵緝高級督察黃嘉慧分析數據時表示，去年西九龍總區共錄得857宗爆竊案件，其中逾52.2%發生在住宅單位內，當中有逾67%案件是發生在唐樓，所有案件的損失金額約為2000萬港元。在偵破的233宗案件，西九龍總區共拘捕164名人士，當中31人為非華裔人士，而其中有21人持行街紙，佔三分二。另外，64%的被捕人士年齡介乎31至50歲之間，當中大部分人士均為無業。

黃嘉慧表示，深水埗區是西九龍總區中發生爆竊案較為猖獗的地區，去年共有321宗，佔整體近4成，當中有204宗發生在住宅，其中約75%，即153宗更是出現在唐樓。她坦言，由於部分唐樓的保安較差，大門亦沒有裝上鐵閘，較容易會成為賊人的目標。西九龍總區刑事情報組偵緝總督察李嘉蕙直言，調查爆竊案時較大的困難是每宗案件的犯案模式不一，加上不少案件的發生的地點是三無大廈，沒有安裝閉路電視，亦沒有保安員，警方搜證上面對不少挑戰。