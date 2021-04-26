慢阻肺病患者可於護士診所覆診　本年度擬擴至8家醫院

慢性阻塞性肺病屬無法治愈且會不斷惡化的疾病。為更緊密跟進慢阻肺病患者情況，醫院管理局在2018/19年度推行「綜合模式專科門診服務(護士診所)先導計劃」，目前在4家醫院一條龍為合適病人提供有效的專科門診服務，並擬在本年度將服務擴展至8家醫院。

約9成慢阻肺病患者是吸煙人士，常見病徵有長期咳嗽、多痰、氣促等，早期病徵不明顯，不少人低估了病情。新界西醫院聯網內科及老人教顧問護師戴金瑩表示，此病有年輕化趨勢，以往病人平均年齡60歲或以上，但現時診所約820名慢阻肺病病人中有約1%為40至50歲人士。

76歲的雷先生吸煙50多年，2011年證實患上第3期慢阻肺病，病情較嚴重，至2016年他需要用氧氣機協助呼吸，至前年更要入院治療，需要使用家用呼吸機。他稱，患病後一感到不適就會「好驚」，相隔約一個半月就會去急症，亦曾誤會吸氧會「上癮」，不喜歡用氧氣機呼吸因「唔好睇」，部分藥物更是「氣喘才噴」。他去年2月起轉到屯門醫院護士診所覆診，過去半年亦沒有入院。

屯院資深護師梁倩玲表示，前年10月至上月底，約有820名病人由屯院的診所跟進。在2019/20年起本港有4家醫院設慢阻肺病的綜合模式護士診所，包括屯院、東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院及仁濟醫院；而本年度相關護士診所將陸續擴展至瑪嘉烈醫院，以及明愛醫院等4家醫院。