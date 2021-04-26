兩電重啟興建離岸風力發電場　環團憂會加電費

港府提出本港2050年需達致「碳中和」，而現時約三分之二的碳排放源自發電，提升可再生能源發電比例成為減碳關鍵。兩電近日分別重提10年前倡議在西貢清水灣半島對出，以及於南丫島附近的水域興建風力發電場的計劃。其中，中電擬改用較大型風車發電，減少風車數目，該建議本月已遞交予環境局並獲得支持，最快於2024至2028年期間動工。環團指，在管制計劃協議下，兩電投資大型機組連同增加天然氣發電等開支，無可避免未來將有加電費壓力。

中電正研究在香港東南水域發展海上風力發電場，計劃在果洲群島對開海面、距離清水灣半島約9公里的海域興建多座風車，預計可提供200兆瓦電力。相關研究在10年前已開展，惟當年技術未成熟，估算造價高達50億至70億元，發電量卻僅佔全港供電量1%，其成本效益備受爭議。但現時科技進步，最大的風車每座可產生15至20兆瓦電力，比10年前的技術高5倍，新計劃可將風車機組數量由原本67個減至17個，既提升效能提升，亦減少安裝成本。

中電表示，中電已重計評估該項目已獲批的環評報告，認為有關調整不會對項目或環境構成實質影響，政府本月亦批准了更改環境許可證，項目預計最快會於2024至2028年期間動工。至於項目造價和對發電燃料組合的影響，中電指須待完成檢視後才能估算。

港燈表示，其「南丫風采發電站」已於2006年已啟用，其後南丫發電廠內亦建設及啟用容量一兆瓦的太陽能發電系統，兩者於去年共生產了近200萬度可再生能源電力。港燈指，早年曾建議發展一個離岸風力發電場，當時規劃的發電量約100兆瓦，預計每年能產生逾1.75億度電，根據收集到的風力數據，認為本港有一定潛力發展離岸風電，提高可再生能源比例，現就如何提升本港風力發電比例，持續優化有關方案，並與政府磋商。

環境局表示，收到兩電提交重新檢視其發展離岸風力發電場的建議，並獲該局支持，探討如何利用嶄新的技術，增加發電量及提高經濟效益。該局指，發展離岸風力發電場要考慮對電費的影響，而電費水平受一籃子因素影響，包括資本和經營成本，兩電未來需要使用更多潔淨能源來發電，無可避免將增加電費調整的壓力，政府會嚴格審核兩電的電費調整建議，以確保電費維持在合理水平，保障消費者利益。

世界綠色組織行政總裁余遠騁指，在管制計劃協議下，兩電的准許利潤達8%，而投資大型機組及增加天然氣發電，無可避免將增加電費調整的壓力，他促請政府把關，平衡潔净能源及電費加幅對市民的影響。