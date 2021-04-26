東方民調：外防輸入穿窿　爆疫亡羊補牢

香港社區首次發現涉及N501Y變種病毒株的新冠肺炎確診個案，變種病毒傳播力強，若再有流入社區的個案恐後患無窮。有專家斥港府應對變種病毒歎慢板，依賴「滯後」的航班熔斷機制並不足夠，學者則批評港府推行外防輸入政策自視過高，再次令香港疫情反撲。

香港已錄得逾百宗變種病毒輸入個案，惟港府依然無視危機，未有走在防疫最前線，果斷落實禁飛。變種病毒終殺入社區，才亡羊補牢，惟僅透過航班熔斷機制，短暫禁止印度、巴基斯坦及菲律賓三個高危地區的航班來港14天。

為應對變種病毒流入香港，港府新增地區性航班熔斷機制，從同一地區抵港的所有民航客機，如7天內有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，將禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天。

近期南亞國家的疫情非常嚴峻，菲律賓等地的輸入個案更屢屢發現傳播力極強的變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，香港輸入個案上升，當中最少近半帶有變種病毒，難以理解為何港府遲遲不宣布禁飛，批評當局後知後覺。

何認為，港府堵截輸入個案僅依賴航班熔斷機制並不足夠，若有國家或地區風險因素增加，當局應盡早採取禁飛等措施，好過出事才補鑊，屆時確診個案或已在機場走漏。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則批評，有變種病毒流入社區，反映負責推行政策的陳肇始自視過高，當局不斷強調應對外防輸入個案滴水不漏，但政策明顯有漏洞，再次令香港疫情反撲，高官必須對此負責，問責下台。

議員葛珮帆則指，印度疫情持續升溫，由一月初的單日逾萬宗，升至最近日增10多萬宗，批評港府反應慢，令變種病毒終殺入香港社區，更無辜殃及核心商業地段，影響從業員工作。葛促請當局勿掉以輕心，應延長現時仍在檢疫及由高危地區到港人士的檢疫期。