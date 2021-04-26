東方民調：庸官盲從機制　商業核心區受累

港府防疫工作大漏洞，一名印度裔男子由杜拜抵港完成酒店隔離後，才確診新冠肺炎，更被驗出帶有變種病毒，南亞國家疫情嚴重，港府卻遲遲未禁飛高危地區。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府外防輸入存大漏洞，當局無果斷禁飛堵截源頭，以致變種病毒終殺入社區，憂隨時爆發第5波疫情，累港人陪死。香港面臨變種病毒威脅，受訪者批評港府應對變種病毒無招，一味靠谷疫苗，炮轟高官失職須問責。

一名印度裔男子上月19日從杜拜飛抵香港，在檢疫酒店完成21日隔離後，事隔8日才確診，還被驗出帶有N501Y變種病毒株，確診前曾到油尖區及長洲。其同住女友人其後確診，亦帶有變種病毒，她在中環診所工作，病毒恐遍布中環及尖沙咀等商業心臟地帶。此外，再有變種病毒流入社區，一名菲傭上月回港，接受21日酒店隔離後，搬到僱主寓所，並在社區游走6日，其後再做檢測證實確診，同樣帶有變種病毒。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問485名18歲或以上市民，結果顯示，對於該印度裔男子在港完成疫監後，游走社區8天才確診，43%受訪者質疑外防輸入存大漏洞；34%憂變種病毒恐大爆發；18%批評港府對防疫工作自視過高。

港府無視專家警告，拒禁飛出現變種病毒的高危南亞國家，41%受訪者轟當局無果斷堵截源頭；31%斥當局仍掉以輕心，無吸取教訓；24%批評港府累港人陪死。

變種病毒殺入社區，港府才啟動航班熔斷機制停飛菲印巴兩周，32%受訪者批評措施滯後，亡羊補牢；另32%轟當局盲從機制不切實際；31%直指中門大開，坐以待斃。

南亞國家疫情嚴重，復活節假期回鄉的南亞裔港人陸續回港，62%受訪者認為，應停飛高危地區；21%憂輸入個案勢增；14%擔心變種病毒防不勝防。

香港已錄得逾百宗變種病毒輸入個案，40%受訪者擔心隨時爆發第5波疫情；38%斥港府應對變種病毒歎慢板；19%形容外防輸入非滴水不漏。

香港屢錯過清零機會更面臨變種病毒威脅，39%受訪者指食物及衞生局局長陳肇始失職，應問責下台；28%轟應對無招，一味谷疫苗；27%斥抗疫千瘡百孔，通關無期。

綜觀情況，大部分受訪者不滿港府無果斷停飛高危地區，以致變種病毒殺入社區，防不勝防，受訪者更批評港府外防輸入並非滴水不漏，相反是千瘡百孔，中門大開。