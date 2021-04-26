文憑試通識科今開考　「末代考生」嘆改革科目可惜

中學文憑試(DSE)通識教育科於今日(26日)開考，今年因應新冠肺炎疫情，考生可在原校應考核心科目。有考生對於通識科被港府「殺科式」改革，並重新冠名為「公民及社會發展科」感到可惜，認為該科有趣及多元化，更以通識科「末代考生」自稱；另有學生認為通識科課程減半後，未必能令學生到開闊眼界。

應屆考生盧同學今早返抵位於荃灣的原校，保良局李城璧中學應考，他認為疫情下停課對準備考試有影響，恢復面授課後的教學進度緊迫，變相令「Study leave」(考試前溫習假期)縮短，時間相當緊凑。他認為通識科部分內容可開闊考生眼界，引導培育批判性思考，但改革後課程內容被削減，未必能做到。

另一考生黃同學則表示今日心情緊張，「努力咗咁多年都係睇呢一鋪」。黃同學自稱是通識科的「末代考生」，趁此科未改革時，認為考試要更加努力。他認為通識科有趣，由今日香港、中國及全球化單元環環相扣，學到不少知識。

此外，考生袁同學感慨過去2年因疫情，加上學校取消了不少活動，例如運動會、歌唱比賽等，失去不少與同學的回憶，故今日會趁在原校考試與同學一聚「珍惜大家相處嘅時間」。