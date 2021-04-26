檢測誤差走漏變種病毒　專家憂社區爆發　籲停華大基因服務

港府化驗承辦商華大基因(BGI)被指採樣不當，導致走漏1名感染新冠變種病毒的菲傭，惟衞生署卻寧願增加化驗商「死攬」，堅拒撤換華大基因。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(26日)在電台節目表示，若再有多宗個案走漏令變種病毒流入社區，將影響疫情的防控，而目前華大基因部分檢測環節出現問題，包括採樣水平受質疑、實驗室有樣本出現交叉污染，認為有需要暫停華大的檢測服務，並要求出現多宗確診個案的檢疫酒店住客，離開後亦要接受病毒及抗體2種檢測。

何續指，由於目前部分免費病毒檢測仍未能在24小時內有報告，而華大負責其中相當多檢測量，若突然暫停華大的檢測服務，可能進一步延遲樣本結果，故認為當局亦應盡快研究替代方案。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，大部分患者在受感染第10天之後出現抗體，推論驗出抗體的菲傭，應在酒店接受隔離期間受感染，若採樣機構未能驗出病毒，需調查採樣員的採樣方法是否符合水平，同時亦要增加酒店檢疫人士的檢測次數。

他又指，接種新冠疫苗是應對疫情的中長期策略，但仍要繼續進行病毒檢測，避免社區爆發隱形傳播鏈，相信政府暫停委派華大基因服務流動採樣站，是要挽回市民信心。

香港醫務化驗所總會主席李偉振則指出，不論是深喉唾液樣本抑或鼻咽拭子樣本，最多只有70%敏感度，亦未知對變種病毒的準繩度有多高，故所有病毒檢測都會存在誤差，並有走漏個案的情況。

對於政府決定暫停華大基因服務流動採樣站，李認為有關做法是回應公眾擔憂及懷疑，至於是否公道則要由法理情考慮。他相信早前華大基因實驗室出現交叉污染涉及隨機性失誤，認為問題可以改善，因個別人員問題而完全剔除承辦商服務實屬太嚴苛，又指華大基因在過去政府「願檢盡檢」措施及對疫情控制上有所貢獻。