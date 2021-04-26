疫苗氣泡最快周四實施　食肆員工不宜打針或須交醫生證明

政府早前為求催谷市民打針，以「疫苗氣泡」作飲食及酒吧等業界逐步放寬防疫措施的條件。飲食界議員張宇人今早(26日)在電台節目表示，飲食業界已就以「疫苗氣泡」作為放寬營業限制的條件，與政府討論得差不多，預料最快在本周四(29日)實施。他透露，政府會提供表格，讓因為各種原因不適宜接種新冠疫苗的食肆或表列處所員工填寫，有關員工要每兩周做1次檢測，若有人濫用安排，不排除會要求聲稱不適宜打針的員工提交醫生證明。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，若因身體情況不適宜接種疫苗的食肆員工，可自行在網上下載申報表，毋須提供醫療證明，亦不需要寫明具體病患，但不接受因個人意願而拒絕接種，如作出虛假陳述，或要承擔刑事責任，並指業界認同有關安排，預期初期運作或未如理想，但應先踏出第一步。

張宇人又透露，政府將推出一個業界專用的流動應用程式，一掃描就可了解顧客疫苗接種史，若顧客接種了疫苗，未必需要再使用「安心出行」應用程式。黃家和補充指，食客在使用該程式後，畫面會顯示3種顏色的燈號，分別表示食客已接種第1劑新冠疫苗、打齊2劑，以及提供不正確資料。

至於員工及顧客均接種疫苗後，可以舉辦百人飲宴，張指出，政府有意要求不適宜接種疫苗的顧客，在參加宴會前接受病毒檢測，但具體要提供多少日內的檢測證明則未決定。他續指，食肆若要放寬至6人1枱，並營業至午夜12時，條件之一是顧客必須使用「安心出行」，其中，15歲以下人士若有成人陪同則可毋須使用；65歲以上亦可選擇「寫紙仔」。張並呼籲業界要跟進顧客「寫紙仔」的情況。

另外，政府將於今早11時半就香港與新加坡「旅遊氣泡」和回港易計劃召開記者會，交代最新安排。