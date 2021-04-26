運房局目標明年首季實施劏房租管　議員促設起始租金

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組跟進劏房規管，展開爲期18個月的研究，小組於上月向政府提交最終研究報告。立法會過渡性房屋與劏房事宜小組委員會今日（26日）開會，討論劏房租管立法建議及實施。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，已仔細考慮工作小組的報告，原則上同意所提出的各項建議，預計會在今個立法年度內向立法會提交條例草案。運輸及房屋局主任陳嘉信則指，有信心在明年首季正式實施。多名議員指出，15%的租金加幅上限過高，要求當局考慮下調至與公屋看齊的10%。

議員田北辰指出，劏房租務管制只有兩個重點，分別是租住權保障及起始租金，他就起始租金問題批評當局「辛苦立法都不願意劃條線」，而現時公屋輪候時間平均為5.7年，建議當局優先續租權改為「2+2+2」，首次續租以10%為租金加幅上限，第2次續租則容許業主租金加幅上限提升至15%，應對公屋上樓時間。議員柯創盛表示，15%的租金加幅上限過高，建議當局將加租幅度與房委會公屋加租10%睇齊。多名議員要求當局的方案設立「起始租金」，以避免有業主於立法前的「真空期」先加租。

運房局主任陳嘉信表示，對於優先續租權問題，明白社會上有意見希望延長續租權，惟工作小組的建議已考慮公屋輪候時間，亦要平衡業主的回響，擔心長時間租予不合心水的租客，會增加業主抗拒的機會。陳又解釋指，即使位於同一單位內，各間「劏房」的租金水平亦會因不同因素而有分別，包括劏房的大小、座向、採光、通風、噪音水平等等，擔心訂定起始租金會引發業主與租客之間的糾紛，而設立上訴機制亦需時，未能達到盡快幫到劏房戶的目標。陳又強調，劏房租管並非要壓抑租金，只是希望限制租金加幅。