「回港易」擴至內地其他省巿　增機場返港配額每日一千

港府今日(26日)公布「回港易」擴大至廣東省以外內地其他省市的細節，各陸路口岸配額不變，新增香港國際機場配額每日1,000個。香港市民返港前需先預約申請，當局將於明日(27日)凌晨起開放網上預約系統，可以預約本周四(29日)至下月16日期間的指定口岸名額。

公務員事務局局長聶德權表示，截至昨日(25日)已有約13.5萬人次透過回港易返港，港府決定適用範圍擴至其他省的香港居民，當中仍會實施配額制度，陸路口岸的配額由於未用盡，因此在深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸，仍分別維持每日3千個及2千個名額，而機場則先由每日1千個名額開始。

他說，網上預約系統會全天候開放，年滿18歲的居民可預約，每位家庭成員亦可為三人預約，包括18歲以下青年及長者，相關人士須在抵港前3日進行核酸病毒檢測，要取得國家衞健委認可核酸檢測機構的非確診結果紙本報告，

登機前要先在衞生署的健康申報系統登記資料，取得綠色二維碼。如果二維碼是粉紅色，就代表未完全符合資格，抵港後要檢疫14天。來港後要在機場的臨時採樣中心做檢測，在等候區等結果，如果呈非確診，就可以豁免檢疫，但要在抵港第12日接受強制檢測。

他提醒，申請「回港易」需於14日內，無到過內地及港澳以外地區，或不可到訪過內地中風險地區。

他又指，目前仍與內地當局商討通關安排，但香港在內地省市眼中，仍是中至高風險地區，因此現時難以通關。