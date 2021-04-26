支聯會明申續辦六四集會　消息指警方批出機會不大

支聯會主席李卓人因前年8.18及8.31未經批准集結案被判囚，但支聯會仍計劃在明天(27日)向警方申請舉辦六四集會。據了解，由於疫情關係，預料警方批准今年六四集會活動的機會比較細。

支聯會秘書蔡耀昌今日(26日)指李卓人雖被判囚，但其他常委會繼續工作，並計劃明天就5月舉辦的活動及六四集會向警方提交通知書。

對於支聯會以「結束一黨專政」作綱領之一，在每年舉辦的六四集會中經常高叫相關口號，香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈強調，如集會繼續高叫有關口號，明顯是想推翻中央政權，涉違反《港區國安法》雖然《基本法》保障言論、集會自由，惟這些自由非絕對，根據《香港人權法案》及《公民權利和政治權利國際公約》，有條文列明如有人破壞國家安全及公眾秩序，公眾所行使的自由會受法律合理限制。

傅又批評支聯會想以「民主自由」作「擋箭牌」是不會成功的，現時號召及申請集會，已經是組織、策劃或實施分裂國安行為，或會觸犯國安法的「分裂國家罪」及「顛覆國家政權罪」。

另外，網上日前流傳因被判緩刑而被褫奪葵青區議員資格的梁耀忠，其議員辦事處由上周六(24日)起退出支聯會，蔡耀昌確認消息指上周六晚已收到梁議員辦事處訊息通知。蔡表示，該會成員以團體組成，梁的議員辦事處過去以團體形式參與該會工作，認為辦事處結束運作後退出支聯會亦是合理及負責任做法，否認涉及政治因素。