被控拆五星旗燒路障　技術員將爭議招供內容

大批示威者於前年9月1日堵塞機場和大嶼山交通，期間有人爬高拆除懸掛於東涌游泳池的五星旗，之後又有人於附近行人路燒毀五星旗及路障等。事後一名涉嫌拆除五星旗及圖燒路障的技術員被拘捕。他今天（26日）在區域法院就刑事損壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火罪受審。控方指被告被捕曾後向警方指覺得爬上旗杆拆旗「型啲」，表示是一時衝動及因「英雄主義」而犯事。

本案被告黃卓禮（23歲），被指於2019年9月1日，在東涌游泳池內損壞屬於香港政府的一個閉路電視鏡頭、連同他人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗，另在東游游泳池對面企圖用火損壞橫額、雜物，及用火損毀水馬。被告否認所有控罪，辯方將於審訊期間爭議被告的會面紀錄，及就被告的狀況傳召精神科專家作供。

控方開案陳詞指，前年9月1日大批示威者於機場一帶集結，一批示威者在下午近5時經正門進入東涌游泳池，並組成傘陣圍着懸掛五星旗的旗杆。染金髮及身穿黑背心、戴黑口罩的被告這時走向泳池館內的攝錄機，並向攝錄機噴白漆塗污，又爬上旗杆拆下五星旗，周圍的示威者歡呼拍掌。被告揹着旗幟隨其他示威者離開，旗後轉交予他人。之後有人後在附近路邊將旗焚燒。

控方續指被告之後又被拍到手持銀色鐵罐，在泳池對面把汽油倒在由橫額、雜物組成的路障，但當時沒有被點火。傍晚6時後，被告又被拍到在美東街及達東路交界的水馬處出現，同樣手持銀色罐，把汽油倒在水馬及路面後點火。被告於事發後5日被捕，在警誡下承認拆五星旗，及應他人要求幫忙把噴漆噴向攝錄機等。