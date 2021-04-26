男學生涉堵路受審　被指企前排指揮他人擲物

去年5月有人發起反對《港區國安法》的遊行示威，當日警方拘捕一名男學生，指他涉嫌參與堵路，控告他一項在公眾地方或交通造成阻礙罪。該男學生不認罪，案件今（26日）在九龍城法院開審。警員供稱當時他穿便衣執勤，一直監視示威者活動，期間看見被告站在示威者前排，向其他示威者大喊，指示示威者擲垃圾出馬路阻擋警察。警員見示威者欲聽從被告吩咐，遂上前把被告拘捕。

控罪指，20歲學生李澤楠於2020年5月27日，在旺角花園街及山東街交界，站在馬路上阻礙交通，可直接造成或導致公眾地方、運輸或交通受損或阻礙。

警員徐偉雄（譯音）供稱，當晚警方打算驅散在花園街聚集的示威者，徐所屬的小隊負責由山東街推進，包夾從花園街逃走的示威者。期間徐發現被告身穿黑衣，在人群中亂竄，逕自跑入一間店舖內，徐認為被告可疑便追上，及後看見另一名警員拉緊被告的背囊。被告極力反抗，致跌下背囊，但仍被拘捕，其背囊則被他人檢獲，再由警方撿取作證。

拘捕警員鄧寶龍（譯音）則指，當日他以便衣執勤時，看見花園街39號外有20至30名示威者聚集，部分人站在馬路上，阻礙交通，又不理會警方發出的警告。期間被告大喊：「手足，前面有狗！快啲擲垃圾上馬路，阻住班黑警。」其他示威者聽從被告吩咐，走去拿起垃圾，鄧見狀即上前拘捕被告。盤問時，辯方指出當時被告在花園街過馬路，並沒有呼籲他人堵路，該句話是其他示威者所說，鄧則表示不同意。