去年書展告吹　610間參展商可獲1000萬元財政支援

為協助受香港書展2020兩度延期影響的本地參展商，政府將在「防疫抗疫基金」下撥款1,000萬港元，為每間原本已登記參與的本地參展商提供單次1.5萬港元的財政支援，協助他們開拓書展以外的銷售渠道，約有610間合資格參展商受惠。香港貿易發展局將於日內就發放資助安排與參展商聯繫，資助可於核實資料後約4周內發放，預期大部分發放安排可於5月內完成。

商務及經濟發展局發言人指，視乎疫情發展，來屆書展暫訂於2021年7月舉行。政府早前已在第2輪「防疫抗疫基金」下預留了4,000萬港元，推出印刷及出版業資助計劃，全數資助來屆香港書展參展商的參展費：本地參展商以10萬港元為限；非本地參展商以1萬港元為限。

發言人又指，一年一度的香港書展是本地出版及印刷界最主要的銷售及宣傳平台，疫情導致去年書展需要兩度延期，嚴重影響參展商。有關財政支援可幫助他們在來屆書展開展前，開拓網上等其他渠道促進銷售，支援業界渡過這段困難時期。