劏房租管保障不足　團體請願批評小組成員不吃人間煙火

劏房租務管制研究工作小組早前向政府提交報告，建議設立劏房租管，並限制每兩年續約時最多加租15%，全港關注劏房平台批評工作小組報告多個範疇值得商榷，包括只在加租幅度設限，卻不建議設立起始租金、在續租期上僅4年，未能配合街坊平均輪候公屋時間等，直言報告存在不足，令不少劏房街坊不滿報告。團體今日(26日)到政府總部外進行請願，表達民間對租管的訴求，並要求與運輸及房屋局局長陳帆進行會面，完善劏房租管方案。

全港關注劏房平台社區組織幹事甘文樂質疑使用15%作為租金加幅封頂指標的理據，並指出差餉物業估價署的私人住宅租金指數近20年的趨勢，最少有7年均高於15%，意味着業主可藉此光明正大地加租15%，更可借此逼走原租客。

他續批評指，此續租租金規管建議，盡見小組成員不吃人間煙火，街坊捉襟見肘，每年加租200至300港元已是很大負擔，認為加租幅度應以每2年10%為限，但最理想仍為跟隨通脹通縮調整。

對於當局指設立起始租金不可行，甘指出差餉物業估價署的應課差餉租值已具足夠的參考價值，作為釐定起始租金的準則，規管租金加幅應與起始租金一同推出，以免業主趁機加租。又指劏房現時為很多輪候公屋家庭的主要選擇，政府有責任對基層的住屋權提供適當的保障，優先續租期應為「2+2+2」，共6年。