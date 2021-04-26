好媽媽戰勝血癌及淋巴癌惜命運弄人　因肺排斥急需換肺續命

再有病人急需換肺續命，48歲的Janice是兩子之母，6年前受基因突變的血癌及淋巴癌雙重打擊，先後接受多次化療、血幹細胞移植等療程，以為終盼到健康生活，兩年前卻再迎來噩耗，因肺排斥造成肺纖維化，目前肺功能餘下一成，醫生宣告只能換肺續命。深知肺移植率低的Janice不想成為家人負累，失去求生意志，本月初一度尋死，家人極為難過，盼善心人伸出援手。

Janice的胞弟徐先生表示，Janice於銀行工作30年，工作勞碌，6年前因身體急劇消瘦及眼腫求醫，被診斷出患上基因突變血癌，屬同類個案首宗，更同時檢查出有淋巴癌。性格樂觀的她並無因病意志消沉，一直積極抗癌。由於多次化療後未見起色，需接受自體血幹細胞移植，惜半年後血癌再度復發，其中一名胞弟捐出血幹細胞，進行異體移植，並成功控制癌症。

兩年前，Janice開始不斷咳嗽，初期以為傷風感冒，惟久咳未愈，求醫始發現早年的異體血幹細胞移植令肺部出現排斥，引起肺炎及肺纖維化，要用標靶藥治療。醫生其後宣告肺功能已餘下正常人的一成，只剩換肺一條路選擇。Janice知成功換肺機率低，擔心會一世成為家人負累，本月初曾服藥自殺，幸終搶救回來，目前在將軍澳醫院深切治療部留醫。

徐先生說，Janice的丈夫在她患癌後辭工照顧妻子，其中一名兒子最近需考文憑試，另一兒子則剛踏出社會，得知母親出事後，一蹶不振，尤其小兒子十分傷心難過。徐先生指大家姐一直是家庭主要經濟支柱，為工作打拼及經常捱夜，是一位盡責的好媽媽及好妻子。患病後的Janice無法吞食固體食物，體重不斷下降，須依靠呼吸機維生，更經常爆肺，生活的折磨逐漸剝削她的求生意志。

Janice上月底起經常夜咳至凌晨3至4點，令她心感愧疚，擔心影響家人作息。即使過去抗癌路上憑意志跨過一次又一次的高山低谷，久纏不去的病魔最終擊垮了這位媽媽的求生意欲，本月初一度服安眠藥自殺。徐先生指大家姐很想求生，奈何命運弄人，生命已進入倒數階段。Janice目前已在肺移植輪候名冊，正等候O型血的遺體肺進行手術移植。他希望善心人救救大家姐，捐出離世親人的器官遺愛人間。