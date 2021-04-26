認毀警方膠帶　被捕激烈掙扎　花甲漢囚14日

去年9月6日有市民發起在九龍一帶遊行，期間一名無業男子被指撕毀警方封鎖膠帶，又在受查期間掙扎，他因而被控刑事損壞及抗拒警務人員罪。案件今（26日）在西九龍法院再訊，被告承認控罪，代表律師求情時指他當日喝了啤酒，加上因家事心情欠佳始犯案。主任裁判官徐綺薇稱本案嚴重之處，是被告曾猛烈掙扎抗拒警員，考慮到被告認罪，判他入獄14日，另需就被破壞的封鎖帶賠償1000港元。

66歲被告曾偉光，報稱無業。控罪指他於2020年9月6日，在旺角西洋菜南街3號地下外，無合法辯解而損壞屬於香港警務處的一條封鎖帶，以及同日同地抗拒2名執行職責的警務人員馮浩及李詩樂。

案情指，當日大批市民參與九龍大遊行，警方因此拉起封鎖帶管理人群。至晚上7時許，逾30人在現場聚集，期間被告突然上前，把封鎖帶撕開。警員見狀隨即截停他，嘗試為他鎖上手銬，期間被告情緒激動，不斷抖動及叫喊，要求警員不要觸碰他，甚至捉住警員衣領，但最終被制服拘捕。他在警誡下表示自己喝了酒，當時為了繼續前行，才撕毀封鎖帶，又解釋抗拒警員是因為感到害怕。