造價半億觀塘海濱音樂噴泉4日即壞　疑受梘液影響出現大量泡沫

半億噴泉啟用4日即壞！康樂及文化事務署今日（26日）宣布，觀塘海濱音樂噴泉包括音樂噴泉及互動嬉水區由於池水懷疑受梘液影響而導致大量泡沫出現，現已關閉以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。

對於有指是因有人於音樂噴泉洗澡，導致池水懷疑受梘液影響而出現大量泡沫，市民吳小姐表示驚訝，斥用公共設施洗澡的人欠缺公德心及衞生意識，惟又指現時未能證實是否因梘液導致，「如果梘液都能弄塞的話，平時在家洗澡都水管都會壞啦，建造噴泉用咁多錢已經很驚訝，再維修不知又要用多少錢。」另一位觀塘區居民吳小姐則指，自己住在附近，今日過來打算看看音樂噴泉，到場才知壞了，直斥造價又高，但又易壞，對政府沒有期望。

造價高達5,000萬港元的觀塘海濱音樂噴泉，終於上周四(22日)啟用，惟自興建以來一直爭議不斷，被市民批評為「小白象」工程，又被當區區議員嘲是「屙尿池」。啟用兩日，已被圍起圍欄，並貼上告示，標明「注意請勿靠近」，似乎已不堪重用。發表貼文的網民指，現場保安稱該互動戲水區因太多小朋友遊玩，故地板不平整被圍起，急需維修。

康樂及文化事務署當日表示，23日下午發現音樂噴泉戲水區有地磚輕微移位，為免影響遊人，已即時圍封有關位置，並通知工程部門進行維修。維修工作於同日黃昏完成，其後又派員再作詳細檢查，確認地磚狀況良好。但東網記者事後於24日到現場視察，凹陷地板範圍圍欄已被拆除，惟凹陷部分仍未修復完好，更有兩個出水口無法噴水。