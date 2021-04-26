政府單向逼打疫苗如不平等條約　學者斥為谷數向外遊港人施壓

香港與新加坡的「旅遊氣泡」終敲定時間表，雖然港人最快可在下月26日，不用檢疫下前往新加坡，惟港府訂立「不平等條約」，要求港人必須完成接種兩劑疫苗後14天才可參與，除非因健康理由而不適合接種疫苗、16歲以下人士等才可獲豁免，但新加坡方面則未有需要要求接種。有關注團體質疑港府單方面決定是為「谷數」，增加本地接種率，亦有醫生指政府決定不符合醫學道德。

記者會上商務及經濟發展局局長邱騰華被多次問到，為何只有港人才需要接種疫苗，邱騰華支吾地答「接種疫苗是額外」，他至少5度解釋接種疫苗是為了「保護(市民)自己」，又指香港有條件讓居民接種，接種又可保障居民健康，所以附加要求，他指新加坡當局也可因應本地情況要求居民接種疫苗，但現時雙方亦滿意防疫要求。

民主黨醫療政策發言人袁海文批評，有關旅遊氣泡協議及處理對港人是「不對等條約」。政府為求谷數，無所不用其極將接種疫苗與不同措施掛鈎，而沒有科學依據，防疫效果只會適得其反，可見政府是完全沒有為香港人的意願着想。他又指，今次安排與推行「來港易」計劃一樣，同樣不要求非香港居民必須接種疫苗，質疑此不對等的安排有違出入境自由公民應有的權利，病毒也不會只區分某些國家或地區才傳播。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀對政府的決定感可笑，「平時係驚人地帶毒入嚟，但竟然係要求自己打完出境去其他國家，係唔符合邏輯。」她指現時港人對疫苗有自己的看法，如考慮到有副作用、自己不適合接種等，加上接種疫苗不是百分百的保障，認為現時政府在沒有替代方案下，強行要求接種疫苗為出行條件是不符合醫學道德。

她又指，新加坡有不少印度裔人口，與印度相鄰，加上港星經貿只佔小部分，質疑政府是否需急於在不成熟的時後推展計劃，她又形容接種疫苗某程度是港府希望加諸在港人的要求，如接種疫苗便會放寬餐廳營業時間等，現時便擴展至出國。

時事評論員陳雲生表示，港府亦承認疫苗接種不理想，加上有市民在接種兩隻疫苗後亦相繼出現事故，認為政府是次決定是為了增加誘因，鼓勵港人接種，但他指現時兩地出現不對等的條款，對日後其他地方建立「旅遊氣泡」或起了壞先例。