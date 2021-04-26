菲傭竊僱主逾118萬元名錶首飾　認罪判囚2年

何文田半山壹號一單位去年發生閉門失竊案，一名菲律賓籍女傭於4個月內，偷去女戶主總值逾118萬港元名錶及珠寶首飾，再把贓物拿到當舖典當，套現近30萬港元。涉案菲傭今日在區域法院承認一項盜竊罪，被判監禁2年。

51歲被告Emperador Edarlyn Arcalas，被控於2020年4月至8月間，在何文田常盛街半山壹號一單位內，偷竊屬於女子梁賀欣的財產，包括8隻手錶、5條頸鏈連吊墜、12對耳環、6個吊墜、4條頸鏈及8両金粒。失竊手錶當中不乏瑞士名錶品牌，例如勞力士（Rolex）、羅傑杜彼（Roger Dubuis）、百達翡麗（Patek Philippe）及華爾頓（Waltham），而其中最名貴的一隻是價值25萬港元的百達翡麗名錶。

案情指，被告自1996年已受聘於女事主，案發時被告的月薪為6000港元。女事主與丈夫及女兒自2018年12月起入住涉案的半山壹號單位。去年8月3日，女事主嘗試尋找一隻勞力士手錶但不果，繼而發現有其他手錶首飾不翼而飛。3日後她找被告對質，被告坦認偷取其財物，女事主遂報警求助。警誡下被告承認偷了僱主首飾拿去典當，並已將贓款帶回家鄉。女事主確認沒有為失物買保險，而失物是她的父母早年送贈給她的。警方調查後，發現被告分23次將失物拿到土瓜灣、大埔及中環的當舖典當，套現約29.8萬港元。失物總值118萬港元，當中除了約值5.5萬港元的失物未能起回外，其餘失物經已起回。

辯方求情指，被告育有5名子女，是家中經濟支柱。她的父母分別都因患病而須動手術，被告為籌措醫藥費及家庭開支，因而在家鄉欠下約等於25萬港元的高利貸債務。被告曾向事主商借9.5萬港元，但她償還了5,000港元後就未能還款，事主拒絕繼續向她支薪後，她為了解決財困因而犯案。法官直言，被告違反了事主對她多年來的信任，考慮到案發時間長短、失物的價值、大部分已被起回，遂以監禁3年為量刑起點，被告認罪可獲刑期扣減，最終判她監禁2年。