華大誤檢　假染疫被迫住院72小時　苦主怒吼離譜誓討賠償　

早前華大基因檢測出錯，導致有26人被誤當確診，近百市民無辜送院及隔離營承受無妄之災。建築公司管工馮先生家中有近半百寵物，是誤當苦主之一，他向東網透露其72小時「假染疫，真住院」經歷，母親因他「確診」而痛哭，連累多名同事朋友生活大受影響，憂心愛寵無人照顧亦令他茶飯不思。他誓要向華大及政府就失誤作出賠償﹕「唔好諗住講對唔住就算」。

24歲、任職建築公司管工的馮先生在本月20日進行例行檢測，翌日下午3時許收到訊息通知他樣本驗出新冠病毒，15分鐘後有衞生署人員致電告知他初步確診，需回家等候送院，馮生因為工作需要，過去14日的足迹遍布港九新界，故認為自己被傳染亦不出為奇，「他問我11、12號去咗邊我都唔記得」。

馮先生遂立即告知同居的2名朋友，他坦言得知「確診」時「驚到手都震」，又擔心是染上變種病毒，等候送院期間亦沒有胃口吃飯，他解釋，自己飼養5隻貓、4條蜥蜴、2隻變色龍、2條蛇、2條守宮，以及30隻甲蟲，擔心自己住院期間愛寵得不到適當照料。

馮其後在22日凌晨12時半送往亞博館旁的臨時醫院，期間進行多次抽血等檢測，均顯示為無染疫，但仍需到25日早上才出院，無辜送院多日的他得知是檢測出錯後深感憤怒，母親因他「確診」而痛哭，被波及的同事朋友生活、生意上大受影響，「唔係一句對唔住就成件事算數」。

馮的老闆黃先生亦向東網投訴，其公司約40多名工人被列為緊密接觸者，需送往隔離營檢疫，22日已有十多名同事送入隔離營，他得知馮涉及華大錯檢事件後，透過電話向衞生署人員爭辯檢疫事宜惟不果。直至23日即將抵達隔離營時又獲通知毋須接受隔離，惟已送入隔離營的員工則仍需接受檢疫，直到25日才「獲釋」。

黃表示，事件令其公司多項工程需暫停，導致延誤，他又指，有衞生署人員向他稱「如果有咩搞錯」可訴諸法律。他不滿署方整個處理方法，明明是當局檢測出錯，卻仍要同事接受隔離。