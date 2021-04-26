2男遮打集會後藏非法用具　官指解釋牽強判罪成

去年1月19日遮打花園有示威集會，2名男子在集會現場附近，疑被搜出螺絲批等工具，各被控「管有適合作非法用途的工具並意圖用作非法用途使用」罪。他們均否認控罪，較早前於東區裁判法院受審。裁判官劉綺雲今日（26日）就案件裁決，2人均被裁定罪名成立。裁判官決定將案押後至5月10日判刑，期間為2名被告索取背景報告，期間2人需要還押。

首被告林海揚（22歲，科大學生），被控於2020年1月19日在香港中環域多利皇后街及皇后大道中交界，管有螺絲批、士巴拿、錘仔等工具。次被告陳志良（23歲，無業）則被指在同日同地管有螺絲批、士巴拿、鉗、電筒等工具。

裁判官認為警員的證供可信可靠，相反對2名被告的供詞有保留。首先，首被告表示當日2人從屯門出發，打算一同到中環「三一餃子」進膳，再到姐姐位於炮台山的家中為她修理滴水冷氣機，不過二人在中環未找到餃子店就已經被截停，裁判官認為若果二人有心想到該店進膳，在庭上不可能說不出店舖所在街道。再加上2人被捕時身上帶備大量生理鹽水等物品。裁判官指若他們真的不打算參加中環的集會，根本毋須帶如此大量物資，遂認為2人説法牽強。

裁判官續指，案發當日天氣晴朗，但首被告聲稱因母親「風濕發作」而相信母親所言會下雨，故此帶長傘出門，官認為被告作為大學生，依賴母親沒有科學根據的分析並不合理。另外，2名被告表示在案發前一晚有討論維修的細節，但最後二人卻帶了重複的工具，包括3個螺絲批及2個士巴拿，被官指是不必要。裁判官這些金屬工具十分堅硬，可用來傷人或破壞財物。兩名被告明知當日下午中環有集會，帶備以上工具，穿着打扮與集會人士相似，被截查的地點亦接近遮打花園，認為控方已在毫無合理疑點下證明控罪，故裁定他們罪成。