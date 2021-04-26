強姦分居妻案　辯方指事主誣告以求盡早離婚

地盤工人被指與妻分居後，返回原住所恐嚇妻子，並在一個月後把妻綁手強姦之案件，今天（26日）於高院續審，事主X續接受辯方盤問。辯方指X於疑遭強姦當日刪除「單身快樂」並發出與被告復合的facebook貼文，是為了討好被告，吸引被告與她性交，再誣陷被告強姦，使她毋須分居2年便可離婚。被告當日從無用索帶綁著X的手，是她自行把索帶套在右手。X否認辯方說法，並指當日是被告強迫她刪改貼文，及用索帶綁她右手後施暴。

辯方指X所指的刑恐事件及強姦事件其實均是X自編自導自演。被告只曾向X揮舞過剪刀，X亦清楚被告無意傷害她，惟X否認辯方此說法。X稱於前年3月遭被告恐嚇後，曾把幼子交給被告母親短暫照顧，在單位外碰到被告並遭他強吻。但辯方指是X想哄被告照顧幼子，讓她可外出玩樂，所以自願與被告接吻。X否認並指因不開心要行山「散下心」，才會找被告母親協助照顧幼子。

有關X指被告強姦她當日，用索帶把她右手綁在床頭一事，辯方指X當時左手理應可空出，但X指被告當時以索帶大力索實她右手「索到好痛」，痛至「用唔到左手」。她又稱右手被索緊至發紫，她因擔心再拉扯「隻手會斷咗定唔知點」，所以她的左手沒有做任何事。辯方拿出案發當日拍下的傷勢照片，指右手照片看不到X所指的紫色瘀痕，甚至「連傷痕都無」，質疑其說法誇張失實，並指根本是X趁被告視線離開她時把索帶套在右手。X否認此說法並指至驗傷時已相隔約10小時，瘀痕已經散去。案件明天續審。