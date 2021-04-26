唐狗女遭撞斃　司機不顧而去　主人設靈促肇事者認責

14歲雌性唐狗「大耳」自小在大角咀的九龍殯儀館一帶成長，不但深受區內街坊愛錫，就連殯儀館業界中人亦對牠愛護有加。然而本月15日，「大耳」如常在殯儀館外蹓躂，但突遭一輛私家車撞到，最後送到獸醫診所搶救2日，最終不治身亡。據稱，該名肇事的私家車司機未有承擔責任，至今不知所終；「大耳」主人明哥今（26日）為愛犬設靈，又準備牠生前愛吃的罐頭，並製作紙扎大屋，既希望大耳安息，亦期望兇手能承認責任。

意外發生當日為晚上近8時，有街坊發現大耳遭一輛私家車撞倒重傷，於是通知明哥，一同送大耳到診所急救。據稱，該名肇事的私家車司機當時未有反應和說話，其後趁眾人送大耳往診所期間就離開現場，不知所終。至於大耳經過搶救兩日，最終不治。

由於大耳在區內生活10多年，備受街坊和殯儀業界的喜愛，故不少人為此事件而感到哀傷，亦希望能為大耳討回公道。油尖旺（大角咀南）區議員曾自鳴表示，早前得知大耳懷疑被私家車撞倒後死亡，肇事車輛的司機不顧而去，又指大耳是區內街坊，已在區十多年，一直深受街坊愛錫。他去信警方要求跟進及調查相關事件，包括調查閉路電視片段，以找出肇事者並了解是否涉嫌殘酷虐待動物或涉不小心駕駛等罪行。