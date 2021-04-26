鄭若驊指言論集會自由非絕對　學者怒轟得把口促問責下台

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英，與多名泛民主派人士因8.18及8.31未經批准集結案，分別被判囚及緩刑。律政司司長鄭若驊今(26日)在網誌表示，《基本法》保障的言論、集會、遊行和示威自由非絕對，而是受到合法限制。她重提過去有示威者非法佔領政府處所，阻礙政府運作，故有必要對獲批准在政府場地舉行的公眾集會和遊行活動採取管制措施。有學者直指前年反對修訂《逃犯條例》引發連串衝突，而現時積壓大量涉及反修例的案件，只有加快檢控的進度才能提高阻嚇力，狠斥鄭「得把口」、只做「鍵盤戰士」，應問責下台。

鄭若驊在文中舉例指，其中一項管制措施是要求在政府總部東翼前地(又稱「公民廣場」)進行的公眾活動，事前必須申請許可。她引用政府封「公民廣場」司法覆核案的裁決，指政府對其產業擁有專有權，有責任注意政府處所職員的安全和福祉等。

她續稱，當中亦要考慮公眾集會和遊行的性質，以及對場地被正常使用時所造成的破壞程度；及示威人士無權任意使用土地，以行使其言論自由和示威自由。儘管政府有義務協調在其場地或附近的公眾表達意見，但亦必須確保不會損害正常和有效運作及公共安全。

針對相關言論，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強狠斥鄭若驊「得把口」，與其做「鍵盤戰士」只在網誌上發表言論「齋講」，懶於面對公眾作解說，沒有實際行動，倒不如加快處理反修例風波的案件，提升檢控數字，才有阻嚇作用。

陳認為律政司應成立特別檢控小組，專門處理反修例風波中，涉觸犯「暴動罪」及非法集結的案件，又指現時有關案件一直積壓未審議，促司法機構設特別法庭加快速度處理。至於鄭上任至今表現仍大受抨擊，他認為鄭沒有實際政積，應盡快下台，退位讓賢。